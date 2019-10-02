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Тело мужчины без головы нашли в богородицком пруду
На страшную находку во время расчистки водоема наткнулся экскаваторщик.
Недавно в Богородицке во время расчистки пруда рабочие наткнулись на человеческие останки без головы. В ходе осмотра эксперты пришли к выводу, что скорее всего человек утонул летом этого года, а голова отделилась либо из-за сильного разложения, либо затерялась во время масштабных работ по расчистке пруда.
Личность погибшего установлена — это мужчина, который числился в розыске с конца июня 2019 года. В настоящее время по факту обнаружения останков проводится доследственная проверка.
- Я сам работал в первую смену и о происшествии знаю со слов товарищей, работавших вечером, — рассказал «Богородицким вестям» экскаваторщик Вячеслав Домашов. — Когда мой коллега поднял очередную порцию грунта, то заметил в ковше, как ему сначала показалось, какие-то странные палки. Пригляделся, оказалось, что это — человеческое тело, причем — без головы.
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