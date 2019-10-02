Тело мужчины без головы нашли в богородицком пруду

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Недавно в Богородицке во время расчистки пруда рабочие наткнулись на человеческие останки без головы. В ходе осмотра эксперты пришли к выводу, что скорее всего человек утонул летом этого года, а голова отделилась либо из-за сильного разложения, либо затерялась во время масштабных работ по расчистке пруда.

Личность погибшего установлена — это мужчина, который числился в розыске с конца июня 2019 года. В настоящее время по факту обнаружения останков проводится доследственная проверка.