Безопасный отопительный сезон: почему именно сейчас важно проверить газовое оборудование?

Отопительный сезон в Туле набирает обороты, а значит, самое время провести техническое обслуживание газовых плит, колонок и котлов.

В холодное время года число вызовов на пульт диспетчера службы «04» увеличивается в разы. Причина одна и та же: приборы не справились с длительной интенсивной нагрузкой. Что нужно предпринять прямо сейчас, чтобы обеспечить безопасную работу газового оборудования в период холодов и комфорт себе и близким?

Как подготовить газовое оборудование к отопительному сезону

Впереди осенне-зимний период – период повышенной опасности и особой ответственности. В холодное время года газовое оборудование используется максимально интенсивно.

К сожалению, очень немногие туляки осознают, насколько опасно невнимательное отношение к газу. Специалисты «Тулагоргаза» рекомендуем тем, кто еще не заключил договор на регулярную техническую проверку внутридомового газового оборудования, сделать это как можно скорее. Обеспечьте безопасность себе и своим близким!

Статистика подтверждает: количество происшествий в квартирах и домах, владельцы которых заключили договора на техобслуживание, в 10 раз меньше, чем в тех, кто годами не пускает газовиков.

Как часто проводится техническое обслуживание

По закону все граждане – потребители природного газа - обязаны заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования и обеспечивать допуск специалистов для его проведения.

Техническое обслуживание газовых плит, колонок и котлов проводится специалистами «Тулагоргаза» один раз в год. Даже если ваши газовые приборы новые, независимо от гарантийного срока их техническое обслуживание также проводится не реже одного раза в год.

Главная задача газовиков во время ТО: убедиться, что все оборудование в квартире или в доме исправно и может дальше безопасно эксплуатироваться, есть ли свободный доступ к газопроводам и кранам для их ремонта и обслуживания и т.д.

Что в себя включает техническое обслуживание

Во время проверки газовик должен провести:

осмотр внутриквартирного газового оборудования на предмет проверки целостности и соответствия нормативным требованиям;

визуальную проверку наличия свободного доступа (осмотр) к внутриквартирному газовому оборудованию;

осмотр газопровода на предмет состояния окраски и креплений;

проверку герметичности соединений и отключающих устройств;

разборку и смазку кранов бытового газоиспользующего оборудования;

проверку работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа, ее наладка и регулировка;

регулировку процесса сжигания газа;

проверку давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа;

проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа.

Какие последствия могут быть, если не заключать договор и не проводить техническую проверку газового оборудования

В соответствии с действующим законодательством отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования, отказ в допуске специалистам газовой службы для проведения работ по техническому обслуживанию газовых приборов или вовсе уклонение от проверки — одни из оснований для отключения газоснабжения в квартире или частном доме.

С начала 2019 года компания «Тулагоргаз» направила более 19,5 тыс. писем-уведомлений собственникам, которые долгое время уклоняются от заключения договора и проведения технического обслуживания газового оборудования.

С июля этого года газоснабжение приостановлено в более 30 частных домовладениях в Зареченском, Центральном, Пролетарском и Привокзальном округах Тулы. При этом расходы по отключению и возобновлению подачи газа возлагаются на абонента. А это порядка 20 тыс. рублей. Для сравнения: стоимость договора на ТО ВДГО составляет порядка 1400 руб.

Как вызвать специалиста

Для удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.

Если жители не могут присутствовать дома в день проведения ТО, они могут заранее позвонить в «Тулагоргаз» и вызвать мастера в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 или оставить заявку на сайте.

Правила пользования газовым оборудованием нужно помнить наизусть!

Соблюдение элементарных правил газовой безопасности помогут сохранить жизнь и здоровье:

Многие жители отапливают свои квартиры газом – зажигают конфорки, закрывают плотно окна, заклеивают вентиляционные каналы. Это недопустимо! Пользоваться газовым оборудованием можно только при открытой форточке. Перед включением газовых приборов проверьте тягу. Открывайте форточку или фрамугу окна во время пользования газовыми приборами. Не пользуйтесь одновременно газовой колонкой и вытяжкой. Не закрывайте решетку вентиляционного канала. Не занимайтесь самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов. Своевременно проводите техническое обслуживание газового оборудования.

Регулярное проведение технического обслуживания газовых приборов сделает использование газа безопасным!