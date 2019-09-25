Безопасный отопительный сезон: почему именно сейчас важно проверить газовое оборудование?
Отопительный сезон в Туле набирает обороты, а значит, самое время провести техническое обслуживание газовых плит, колонок и котлов.
В холодное время года число вызовов на пульт диспетчера службы «04» увеличивается в разы. Причина одна и та же: приборы не справились с длительной интенсивной нагрузкой. Что нужно предпринять прямо сейчас, чтобы обеспечить безопасную работу газового оборудования в период холодов и комфорт себе и близким?
Как подготовить газовое оборудование к отопительному сезону
Впереди осенне-зимний период – период повышенной опасности и особой ответственности. В холодное время года газовое оборудование используется максимально интенсивно.
К сожалению, очень немногие туляки осознают, насколько опасно невнимательное отношение к газу. Специалисты «Тулагоргаза» рекомендуем тем, кто еще не заключил договор на регулярную техническую проверку внутридомового газового оборудования, сделать это как можно скорее. Обеспечьте безопасность себе и своим близким!
Статистика подтверждает: количество происшествий в квартирах и домах, владельцы которых заключили договора на техобслуживание, в 10 раз меньше, чем в тех, кто годами не пускает газовиков.
Как часто проводится техническое обслуживание
По закону все граждане – потребители природного газа - обязаны заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования и обеспечивать допуск специалистов для его проведения.
Техническое обслуживание газовых плит, колонок и котлов проводится специалистами «Тулагоргаза» один раз в год. Даже если ваши газовые приборы новые, независимо от гарантийного срока их техническое обслуживание также проводится не реже одного раза в год.
Главная задача газовиков во время ТО: убедиться, что все оборудование в квартире или в доме исправно и может дальше безопасно эксплуатироваться, есть ли свободный доступ к газопроводам и кранам для их ремонта и обслуживания и т.д.
Что в себя включает техническое обслуживание
Во время проверки газовик должен провести:
- осмотр внутриквартирного газового оборудования на предмет проверки целостности и соответствия нормативным требованиям;
- визуальную проверку наличия свободного доступа (осмотр) к внутриквартирному газовому оборудованию;
- осмотр газопровода на предмет состояния окраски и креплений;
- проверку герметичности соединений и отключающих устройств;
- разборку и смазку кранов бытового газоиспользующего оборудования;
- проверку работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа, ее наладка и регулировка;
- регулировку процесса сжигания газа;
- проверку давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа;
- проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;
- инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа.
Какие последствия могут быть, если не заключать договор и не проводить техническую проверку газового оборудования
В соответствии с действующим законодательством отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования, отказ в допуске специалистам газовой службы для проведения работ по техническому обслуживанию газовых приборов или вовсе уклонение от проверки — одни из оснований для отключения газоснабжения в квартире или частном доме.
С начала 2019 года компания «Тулагоргаз» направила более 19,5 тыс. писем-уведомлений собственникам, которые долгое время уклоняются от заключения договора и проведения технического обслуживания газового оборудования.
С июля этого года газоснабжение приостановлено в более 30 частных домовладениях в Зареченском, Центральном, Пролетарском и Привокзальном округах Тулы. При этом расходы по отключению и возобновлению подачи газа возлагаются на абонента. А это порядка 20 тыс. рублей. Для сравнения: стоимость договора на ТО ВДГО составляет порядка 1400 руб.
Как вызвать специалиста
Для удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.
Если жители не могут присутствовать дома в день проведения ТО, они могут заранее позвонить в «Тулагоргаз» и вызвать мастера в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 или оставить заявку на сайте.
Правила пользования газовым оборудованием нужно помнить наизусть!
Соблюдение элементарных правил газовой безопасности помогут сохранить жизнь и здоровье:
- Многие жители отапливают свои квартиры газом – зажигают конфорки, закрывают плотно окна, заклеивают вентиляционные каналы. Это недопустимо! Пользоваться газовым оборудованием можно только при открытой форточке.
- Перед включением газовых приборов проверьте тягу.
- Открывайте форточку или фрамугу окна во время пользования газовыми приборами.
- Не пользуйтесь одновременно газовой колонкой и вытяжкой.
- Не закрывайте решетку вентиляционного канала.
- Не занимайтесь самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов.
- Своевременно проводите техническое обслуживание газового оборудования.
Регулярное проведение технического обслуживания газовых приборов сделает использование газа безопасным!