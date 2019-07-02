В Богородицке пропал 33-летний мужчина

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.

В Богородицке разыскивают 33-летнего местного жителя. 25 июня примерно в 10.15 Александр Александрович Корнеев вышел на работу и пропал.

К его поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост выше 190 см, нормального телосложения, волосы каштановые, короткие, глаза серо-голубые.

Одежда: красная футболка с пуговицами, серые брюки, синие кроссовки.

С собой: небольшой пакет.

Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если знаете что-либо об указанном человеке, звоните по телефонам

8 (800) 700-54-52 или 112, 02, 102.