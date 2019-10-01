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В Туле ВАЗ протаранил забор городской свалки

В Туле ВАЗ протаранил забор городской свалки

Из-за ДТП образовалась серьезная пробка.

Как сообщил Myslo очевидец, утром 1 октября на автодороге «Тула – Новомосковск» в районе городской свалки произошло ДТП с участием иномарки и ВАЗа. От столкновения отечественная легковушка вылетела с дороги и протаранила забор.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, информации о пострадавших не поступало.

Отметим, что на указанном участке до сих пор пробка. Будьте внимательны!

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