В Туле ВАЗ протаранил забор городской свалки

Как сообщил Myslo очевидец, утром 1 октября на автодороге «Тула – Новомосковск» в районе городской свалки произошло ДТП с участием иномарки и ВАЗа. От столкновения отечественная легковушка вылетела с дороги и протаранила забор.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, информации о пострадавших не поступало.

Отметим, что на указанном участке до сих пор пробка. Будьте внимательны!