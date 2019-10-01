Пожилых людей приглашают проверить свое здоровье
Профилактический медицинский осмотр состоится сегодня в ГКЗ и в Центральном парке.
1 октября в Туле пройдет профилактическая акция, посвященная Международному дню пожилых людей. Врачи ведущих областных больниц проведут профилактический медицинский осмотр пациентов для выявления хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития у пожилых людей.
С 9.00 до 12.00 в Городском концертном зале (ул. Советская, 2) участники акции смогут бесплатно пройти следующие обследования:
- осмотр полости рта, аутофлуоресцентную стоматоскопию и консультацию врача-стоматолога для ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта;
- дерматоскопию и осмотр врачом-дерматологом для ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний и рака кожи;
- экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей;
- определение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе;
- определение частоты пульса и насыщенности крови кислородом.
Также можно будет привиться против гриппа.
С 12.00 до 15.00 в Центральном парке культуры и отдыха им.
- флюорографию легких;
- маммографию;
- осмотр полости рта, аутофлуоресцентную стоматоскопию и консультацию врача-стоматолога;
- дерматоскопию и осмотр врача-дерматолога;
- экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей;
- определение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе;
- определение частоты пульса и насыщенности крови кислородом;
- экспресс-анализы крови на глюкозу и общий холестерин.
По результатам обследования все участники акции получат консультацию врачей-специалистов: терапевта, дерматолога, стоматолога, рентгенолога.