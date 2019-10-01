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Пожилых людей приглашают проверить свое здоровье
Фото из архива Myslo.

Пожилых людей приглашают проверить свое здоровье

Профилактический медицинский осмотр состоится сегодня в ГКЗ и в Центральном парке.

1 октября в Туле пройдет профилактическая акция, посвященная Международному дню пожилых людей. Врачи ведущих областных больниц проведут профилактический медицинский осмотр пациентов для выявления хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития у пожилых людей.

С 9.00 до 12.00 в Городском концертном зале (ул. Советская, 2) участники акции смогут бесплатно пройти следующие обследования:

  • осмотр полости рта, аутофлуоресцентную стоматоскопию и консультацию врача-стоматолога для ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта;
  • дерматоскопию и осмотр врачом-дерматологом для ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний и рака кожи;
  • экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей;
  • определение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе;
  • определение частоты пульса и насыщенности крови кислородом.

Также можно будет привиться против гриппа.

С 12.00 до 15.00 в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова будут работать передвижные медицинские комплексы, в которых можно пройти следующие обследования:

  • флюорографию легких;
  • маммографию;
  • осмотр полости рта, аутофлуоресцентную стоматоскопию и консультацию врача-стоматолога;
  • дерматоскопию и осмотр врача-дерматолога;
  • экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей;
  • определение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе;
  • определение частоты пульса и насыщенности крови кислородом;
  • экспресс-анализы крови на глюкозу и общий холестерин.

По результатам обследования все участники акции получат консультацию врачей-специалистов: терапевта, дерматолога, стоматолога, рентгенолога.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:30 +1
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