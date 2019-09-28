Момент серьезного ДТП на проспекте Ленина в Туле попал на видео

Момент серьезного ДТП, которое произошло накануне в Туле на проспекте Ленина, попал на видео. Кадры с видеорегистратора опубликовали очевидцы в соцсетях.

Напомним, в районе остановки «Ул. Каминского» столкнулись Mitsubishi Colt, Skoda Rapid и Renault Logan. Все три автомобиля ехали по проспекту Ленина в направлении от центра города.

Как рассказал водитель Skoda, Mitsubishi Colt несся по дороге с высокой скоростью и совершил с его автомобилем касательное столкновение, сбив зеркало. После этого Colt столкнулся с Logan, вылетел на тротуар и сбил пешехода. По информации Myslo, пострадавшему мужчине 78 лет, он госпитализирован с подозрением на переломы ребер.

Смотрим видео:

Все обстоятельства происшествия выяснят сотрудники ГИБДД.