Фото предоставлено очевидцем
На ул. Фрунзе в Туле сбили мотоциклиста
Пострадавший госпитализирован.
Напротив дома № 3 на ул. Фрунзе в Туле водитель внедорожника Mercedes-Benz сбил мотоциклиста на Kawasaki. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия.
По расположению транспортных средств можно предположить, что иномарка выезжала с прилегающей территории, а мотоцикл ехал по ул. Фрунзе.
Пострадавшего водителя Kawasaki забрал автомобиль регионального Центра медицины катастроф. Причину и все обстоятельства предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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