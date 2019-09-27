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На ул. Фрунзе в Туле сбили мотоциклиста
Фото предоставлено очевидцем

На ул. Фрунзе в Туле сбили мотоциклиста

Пострадавший госпитализирован.

Напротив дома № 3 на ул. Фрунзе в Туле водитель внедорожника Mercedes-Benz сбил мотоциклиста на Kawasaki. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия.
 
По расположению транспортных средств можно предположить, что иномарка выезжала с прилегающей территории, а мотоцикл ехал по ул. Фрунзе.
 
Пострадавшего водителя Kawasaki забрал автомобиль регионального Центра медицины катастроф. Причину и все обстоятельства предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:29 +6
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