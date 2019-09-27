Путин отметил значимость Российско-финляндского культурного форума в Туле

Юбилейный XX Российско-Финляндский культурный форум проходит в Туле с 28 по 29 сентября 2019 года.

Тема форума – «Традиционная культура как базис современных трендов».

На форум приехали около 300 представителей культуры из Финляндии и России, чтобы при встрече обсудить будущие совместные проекты и наметить планы реальной работы.

В этом году подано 130 заявок для двусторонних проектов, которые будут рассмотрены в течение двух рабочих дней форума на партнерских переговорах.

Торжественное открытие форума состоялось 27 сентября в Колонном зале Дворянского собрания. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XX Российско-финляндского культурного форума. Ее зачитал губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Два десятилетия форум играет значимую роль в развитии двустороннего сотрудничества, обеспечивая прямое неформальное общение представителей государственных ведомств, творческих коллективов, музеев, учебных заведений и неправительственных организаций. Тульская область, принимающая юбилейный форум, известна своими богатыми культурными традициями. В начале прошлого века в усадьбу Ясная Поляна в гости ко Льву Толстому приезжал классик финской литературы Арвид Ярнефельт. Они обменивались творческими замыслами, обсуждали общественные проблемы.

Президент выразил надежду, что у гостей из Финляндии будет возможность ознакомиться не только с этой мемориальной усадьбой, но и с другими достопримечательностями тульского края. А в рамках основной темы форума участники проведут конструктивные, содержательные дискуссии, которые послужат укреплению дружественных, добрососедских отношений между нашими странами и народами.

- Для нашего региона это большая честь принимать такое значимое мероприятие, - сказал участникам форума глава региона Алексей Дюмин. - Взаимодействие в культуре сближает страны и помогает налаживать контакты. У наших стран богатая история и крепкие традиции. Тема форума близка Тульской области. Для нас важно, чтобы культура была доступна каждому. Форум – прекрасная возможность обсудить вопросы развития искусства, укрепить старые связи и наладить новые отношения, обменяться опытом.

Губернатор напомнил, что форум открылся во Всемирный день туризма. И это хороший знак. Алексей Дюмин пригласил участников форума на празднование 500-летия тульского кремля в 2020 году. А финские театральные коллективы призвал участвовать в международном фестивале «Толстой».

Посол Финляндии в России Микко Хаутала огласил приветствие Президента Финляндии Саули Нийнистё. В нем президент говорил о значении новых технологий, обмене опытом в формировании контента и вовлечения аудитории музеями двух стран:

- Город Тула со своей историей и культурой создаёт торжественную обстановку для проведения юбилейного двадцатого форума. Одновременно он предлагает познакомиться с той частью России, которая открывается перед нашими глазами за пределами Северо-Запада России. За двадцать лет своего существования Культурный форум закрепил свои позиции в качестве многопрофильного места встречи деятелей культуры и искусства. Форум представляет собой площадку для новых открытий и партнерств. Действующая модель форума также вдохновляет партнеров в других европейских странах. И, прежде всего, он укрепил культурные связи между нашими двумя странами, так же, как и прямое финляндско-российское приграничное сотрудничество.

А от себя посол добавил, что в Туле бывал с супругой несколько лет назад, даже два самовара привез из Тулы:

- Очень надеюсь, что результатом форума будет активизация культурных связей и появление новых туристических маршрутов. Ведь мы уже знаем, что Тула – это третий музейный центр России!

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова заявила, что Тульская область - гордость России. А в области культуры регион достиг выдающихся результатов:

- Тульские культурные бренды очень грамотно использованы как базис для создания новых арт-пространств, для создания новых возможностей для молодежи и для развития культурного туризма.

Алла Манилова отметила успехи региона в развитии музейного дела. Оказывается, Тульская область занимает третье место в России (и первое, если не считать Москву и Питер) по количеству музеев: 5 федеральных музеев национального масштаба и еще около 100 региональных, муниципальных и частных. А в следующем году в Тульской области откроется уникальное общественное пространство, которого нет ни в одном городе страны – музейный квартал. Именно поэтому первый музейный Российско-финляндский саммит проходит в Тульской области, на который приехали руководители всех знаковых музеев России и Финляндии. А темой следующего Российско-Финляндского форума будет «Музейное сотрудничество».

Сегодня в рамках форума в Тульском музее изобразительных искусств откроется выставка «Уличный стиль от Хельсинки до Москвы». Это серия фотографий финского фотографа Лиисы Йокинен, которая показывает сходства и различия уличного стиля двух столиц.