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ДТП на проспекте Ленина в Туле: Škoda Fabia влетела в столб

ДТП на проспекте Ленина в Туле: Škoda Fabia влетела в столб

Сегодня, 26 сентября, в Туле в районе поворота на ул. Скуратовскую произошло серьезное ДТП.

О происшествии в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

На настоящий момент известно, что участниками аварии стали Škoda Fabia и отечественная легковушка ВАЗ-2114.

Škoda Fabia двигалась по проспекту Ленина в сторону центра Тулы, «четырнадцатая» поворачивала на улицу Скуратовскую. От удара Škoda отлетела в столб.

По предварительной информации, пострадал водитель иномарки. Его госпитализировали.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить все обстоятельства дорожного происшествия.

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ДТП пр. Ленина - ул. Скуратовская 26.09.19, Фото: 1
ДТП пр. Ленина - ул. Скуратовская 26.09.19, Фото: 2
ДТП пр. Ленина - ул. Скуратовская 26.09.19, Фото: 3
ДТП пр. Ленина - ул. Скуратовская 26.09.19, Фото: 4
ДТП пр. Ленина - ул. Скуратовская 26.09.19, Фото: 5
ДТП пр. Ленина - ул. Скуратовская 26.09.19, Фото: 6
ДТП пр. Ленина - ул. Скуратовская 26.09.19, Фото: 7
ДТП пр. Ленина - ул. Скуратовская 26.09.19, Фото: 8
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