ДТП на проспекте Ленина в Туле: Škoda Fabia влетела в столб

Сегодня, 26 сентября, в Туле в районе поворота на ул. Скуратовскую произошло серьезное ДТП.

О происшествии в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

На настоящий момент известно, что участниками аварии стали Škoda Fabia и отечественная легковушка ВАЗ-2114.

Škoda Fabia двигалась по проспекту Ленина в сторону центра Тулы, «четырнадцатая» поворачивала на улицу Скуратовскую. От удара Škoda отлетела в столб.

По предварительной информации, пострадал водитель иномарки. Его госпитализировали.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить все обстоятельства дорожного происшествия.