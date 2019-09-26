27 и 28 сентября будет запрещена остановка и стоянка на участке улицы Гоголевской

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы информирует о запрете.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения ХХ Российско-Финляндского культурного форума будут введены следующие ограничения движения.

27.09.2019 и 28.09.2019 с 8.00 до 18.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств: