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27 и 28 сентября будет запрещена остановка и стоянка на участке улицы Гоголевской

27 и 28 сентября будет запрещена остановка и стоянка на участке улицы Гоголевской

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы информирует о запрете.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения ХХ Российско-Финляндского культурного форума будут введены следующие ограничения движения.

27.09.2019 и 28.09.2019 с 8.00 до 18.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • на парковочном пространстве, расположенном между домом № 44 по пр. Ленина и домом № 45-а по ул. Гоголевской;
  • по ул. Гоголевской, на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса.
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