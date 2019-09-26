27 и 28 сентября будет запрещена остановка и стоянка на участке улицы Гоголевской
Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы информирует о запрете.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения ХХ Российско-Финляндского культурного форума будут введены следующие ограничения движения.
- на парковочном пространстве, расположенном между домом № 44 по пр. Ленина и домом № 45-а по ул. Гоголевской;
- по ул. Гоголевской, на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса.
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