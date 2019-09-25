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Задержание на пр. Ленина: у туляка в машине нашли 3 кг каннабиса
Фото из соцсетей.

Задержание на пр. Ленина: у туляка в машине нашли 3 кг каннабиса

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Myslo сообщал, что 23 сентября на проспекте Ленина в Туле сотрудники специального подразделения задержали двух мужчин — предположительно, водителя и пассажира автомобиля Toyota.

В полиции раскрыли обстоятельства этого дела:

– Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержали подозреваемого в незаконном наркообороте. Полицейские получили сведения о мужчине, который может передвигаться по городу, храня при себе и в автомобиле наркотические средства. Дальнейшая проверка подтвердила предварительную информацию. При силовой поддержке спецподразделения «Гром» подозреваемого задержали, — сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины была обнаружена растительная масса, похожая на наркотик.

Около 3 кг аналогичной растительной массы полицейские нашли и в машине подозреваемого.


Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Дальнейшее исследование, проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД, подтвердило, что 34-летний мужчина хранил при себе и в машине каннабис. Подозреваемый задержан.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Как стало известно Myslo, второй мужчина, задержанный в ходе оперативных действий, проходит по делу как свидетель.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:55 +7
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