Туляков приглашают очистить Щегловский ручей от мусора

Фото из архива Myslo.

Берега Щегловского ручья очистят от мусора. Мероприятие состоится 27 сентября в рамках Общероссийской акции по уборке от мусора водоёмов и их берегов «Вода России» и экологического марафона «Чистый Дон». Инициаторами мероприятия выступили ГК «Экостандарт» и министерство природных ресурсов Тульской области.

В субботнике примут участие волонтеры регионального отделения ОНФ и активисты-экологии.

В качестве места для проведения экологической акции был выбран участок Щегловского ручья длиной около 630 метров. Волонтеры уберут мусор в березовой роще до Ложевой улицы.

Принять участие в мероприятии может каждый желающий. Сбор волонтеров начнется 27 сентября в 11.00 у входа в березовую рощу. Всем участникам предоставят необходимый инвентарь и мешки. Собранный мусор будет вывезен на свалку для утилизации.