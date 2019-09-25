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Туляков приглашают очистить Щегловский ручей от мусора
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают очистить Щегловский ручей от мусора

Акция пройдет 27 сентября.

Берега Щегловского ручья очистят от мусора. Мероприятие состоится 27 сентября в рамках Общероссийской акции по уборке от мусора водоёмов и их берегов «Вода России» и экологического марафона «Чистый Дон». Инициаторами мероприятия выступили ГК «Экостандарт» и министерство природных ресурсов Тульской области.

В субботнике примут участие волонтеры регионального отделения ОНФ и активисты-экологии.

В качестве места для проведения экологической акции был выбран участок Щегловского ручья длиной около 630 метров. Волонтеры уберут мусор в березовой роще до Ложевой улицы.

Принять участие в мероприятии может каждый желающий. Сбор волонтеров начнется 27 сентября в 11.00 у входа в березовую рощу. Всем участникам предоставят необходимый инвентарь и мешки. Собранный мусор будет вывезен на свалку для утилизации.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:28 +4
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