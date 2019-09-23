В Туле на пр. Ленина спецназ задержал двух мужчин

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Как сообщают очевидцы, около 16:00, в понедельник 23 сентября, на пр. Ленина в Туле сотрудники специального подразделения задержали двух мужчин — предположительно, водителя и пассажира автомобиля Toyota.

По предварительной информации, иномарка двигалась в направлении к центру города. В районе пересечения с ул. Гоголевской рядом с Toyota остановилась грузопассажирская ГАЗель, из которой выбежали бойцы в черной форме и балаклавах на лицах. Они вытащили пассажира и водителя иномарки из салона, уложили на асфальт и надели на них наручники.

Другие обстоятельства случившегося выясняются. Предполагается, что причиной задержания могло стать преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили работу своих сотрудников в указанном месте и объяснили, что производилось задержание подозреваемого. Перед проведением специальной операции мужчины некоторое время находились в поле зрения оперативных сотрудников. На месте изъяты вещества растительного происхождения, которые в настоящее время направлены на исследование.