На Куликовом поле отмечают 639-ю годовщину Куликовской битвы

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Исторический праздник развернулся на Красном холме, у памятника-колонны Дмитрию Донскому, а также в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом.

По традиции торжества открыл Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». На него приехали около 400 представителей военно-исторического движения из разных городов России и ближнего зарубежья.

В программе фестиваля – конкурсы костюма и исторической кухни, пешие турниры и конные командные игры, состязания лучников, исторические маневры, средневековая ярмарка, мастер-классы. Для детей организована «Богатырская застава» – игровая площадка, где можно научиться метать копья, владеть мечом, стрелять из лука, сразиться на мягких мечах, сфотографироваться в доспехах.

После торжественного шествия к памятнику-колонне Дмитрию Донскому состоялись лития по воинам, павшим за Отечество во все времена, гражданский митинг и шествие участников фестиваля «Поле Куликово».

От лица губернатора Алексея Дюмина участников мероприятия поздравил его первый заместитель Вячеслав Федорищев. Он отметил, что следующий год будет юбилейным как для Куликовской битвы, так и для даты возведения Тульского кремля, продолжается масштабная подготовка к праздничным мероприятиям.

Затем состоялась традиционная театрализованная реконструкция средневекового сражения с конными выступлениями и дефиле исторического костюма. В музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом проходит Международный турнир по историческому средневековому бою на приз «Куликова поля» в сопровождении ансамбля средневековой музыки.