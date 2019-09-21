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На Куликовом поле отмечают 639-ю годовщину Куликовской битвы
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На Куликовом поле отмечают 639-ю годовщину Куликовской битвы

Исторический праздник развернулся на Красном холме, у памятника-колонны Дмитрию Донскому, а также в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом.

По традиции торжества открыл Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». На него приехали около 400 представителей военно-исторического движения из разных городов России и ближнего зарубежья.

В программе фестиваля – конкурсы костюма и исторической кухни, пешие турниры и конные командные игры, состязания лучников, исторические маневры, средневековая ярмарка, мастер-классы. Для детей организована «Богатырская застава» – игровая площадка, где можно научиться метать копья, владеть мечом, стрелять из лука, сразиться на мягких мечах, сфотографироваться в доспехах.

После торжественного шествия к памятнику-колонне Дмитрию Донскому состоялись лития по воинам, павшим за Отечество во все времена, гражданский митинг и шествие участников фестиваля «Поле Куликово».

От лица губернатора Алексея Дюмина участников мероприятия поздравил его первый заместитель Вячеслав Федорищев. Он отметил, что следующий год будет юбилейным как для Куликовской битвы, так и для даты возведения Тульского кремля, продолжается масштабная подготовка к праздничным мероприятиям.

Затем состоялась традиционная театрализованная реконструкция средневекового сражения с конными выступлениями и дефиле исторического костюма. В музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом проходит Международный турнир по историческому средневековому бою на приз «Куликова поля» в сопровождении ансамбля средневековой музыки.

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639-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 1
639-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 2
639-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 3
639-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 4
639-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 5
639-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 6
639-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 7
639-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 8
639-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 9
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 15:38 0
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