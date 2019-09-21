При пожаре в частном доме в Белеве пострадал человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

У здания сгорела кровля, прогорел потолок. На ликвидацию возгорания ушло шесть минут.

В 5.35 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Декабристов в Белеве. Через две минуты на место прибыли два пожарных расчета, огонь был потушен в 5.43.

Пострадал житель дома – по предварительным данным, он надышался продуктами горения. В результате происшествия сгорела кровля пристройки и дома на площади 35 кв. м, частично прогорел потолок.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.