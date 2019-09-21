Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днём воинской славы России

В субботу, 21 сентября, на Куликовом поле пройдут торжественные мероприятия, посвященные годовщине исторического сражения.

Глава региона Алексей Дюмин обратился к тулякам в связи с 639-й годовщиной Куликовского сражения:

«Сегодня мы отмечаем День воинской славы России. Мы с гордостью вспоминаем о подвиге, который русское воинство под предводительством Дмитрия Донского совершило на тульской земле.

Сплочённость и великое мужество помогли им одолеть войско Золотой Орды на Первом ратном поле России. Эта победа послужила укреплению единства Руси.

Доблесть, отвага и истинный патриотизм наших предков многие века вдохновляли и сегодня вдохновляют защитников Родины. Уверен, что мы всегда будем хранить память о героях Куликовской битвы, чтить заложенные ими славные воинские традиции. С праздником!»