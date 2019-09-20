Как Тульская область готовится к 500-летию городского кремля

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Зампредседателя областного правительства Ольга Гремякова и министр культуры региона Татьяна Рыбкина рассказали о подготовке к празднику.

В 2016 году Владимир Путин подписал Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля. Был сформирован Организационный комитет под руководством заместителя председателя Правительства России Константина Чуйченко. Заместителем председателя оргкомитета стал глава Тульской области Алексей Дюмин.

Подготовка к 500-летию Тульского кремля привлекла в регион дополнительные федеральные средства на развитие исторических населенных пунктов, входивших в состав Большой засечной черты. Выполнены реставрационные работы в Туле, Крапивне, Богородицке, Дубне и Алексине, завершаются работы в усадьбе Мосоловых в Дубне и доме купца Пряничникова, в которых будут открыты музеи.

По инициативе Алексей Дюмина из федерального бюджета на проведение ремонтно-реставрационных работ дополнительно выделено более 1,5 млрд рублей. Идет реставрация пяти объектов в малых исторических городах: здания казначейства в Чекалине, зданий библиотеки им. В. А. Жуковского и художественно-краеведческого музея в Белеве, краеведческого музея и Дома Мирковича в Одоеве.

Проводятся археологические раскопки в Тульском кремле. Главная задача – полностью выявить основание фундамента храма Успения Пресвятой Богородицы (XVII в.). Часть фундамента уже открыта, сейчас изучается северная сторона. После подробного изучения находок проведут консервацию раскопа, установят археологическое окно.

В 2020 году в Тульском кремле выступят артисты Мариинского театра с «тульской» оперой «Левша» под руководством Валерия Гергиева.

В дни юбилея в Тульском кремле также пройдут спектакли Государственного академического малого театра, академического малого театра, академического театра Российской армии, выступления Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

В Тульском музее изобразительных искусств пройдут выставки ведущих российских музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма. Различные проекты пройдут в филиалах федеральных музеев в «Музейном квартале» на ул. Металлистов и ул. Благовещенской.

В девяти малых городах Тульской области следующим летом пройдут масштабные мероприятия: большой многожанровый праздник в Крапивне, детский театральный фестиваль в Богородицке, фестиваль фольклора и ремесел в Веневе и многое другое. Татьяна Рыбкина рассказала, что в этом году на ул. Металлистов откроется музей Декоративно-прикладного искусства Тулы XVI-XXI вв. Он станет первым в Музейном квартале.