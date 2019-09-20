новости
новости
Регистрация
Как Тульская область готовится к 500-летию городского кремля
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Как Тульская область готовится к 500-летию городского кремля

Зампредседателя областного правительства Ольга Гремякова и министр культуры региона Татьяна Рыбкина рассказали о подготовке к празднику.

В 2016 году Владимир Путин подписал Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля. Был сформирован Организационный комитет под руководством заместителя председателя Правительства России Константина Чуйченко. Заместителем председателя оргкомитета стал глава Тульской области Алексей Дюмин.

Подготовка к 500-летию Тульского кремля привлекла в регион дополнительные федеральные средства на развитие исторических населенных пунктов, входивших в состав Большой засечной черты. Выполнены реставрационные работы в Туле, Крапивне, Богородицке, Дубне и Алексине, завершаются работы в усадьбе Мосоловых в Дубне и доме купца Пряничникова, в которых будут открыты музеи.

По инициативе Алексей Дюмина из федерального бюджета на проведение ремонтно-реставрационных работ дополнительно выделено более 1,5 млрд рублей. Идет реставрация пяти объектов в малых исторических городах: здания казначейства в Чекалине, зданий библиотеки им. В. А. Жуковского и художественно-краеведческого музея в Белеве, краеведческого музея и Дома Мирковича в Одоеве.

Проводятся археологические раскопки в Тульском кремле. Главная задача – полностью выявить основание фундамента храма Успения Пресвятой Богородицы (XVII в.). Часть фундамента уже открыта, сейчас изучается северная сторона. После подробного изучения находок проведут консервацию раскопа, установят археологическое окно.

В 2020 году в Тульском кремле выступят артисты Мариинского театра с «тульской» оперой «Левша» под руководством Валерия Гергиева.

В дни юбилея в Тульском кремле также пройдут спектакли Государственного академического малого театра, академического малого театра, академического театра Российской армии, выступления Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

В Тульском музее изобразительных искусств пройдут выставки ведущих российских музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма. Различные проекты пройдут в филиалах федеральных музеев в «Музейном квартале» на ул. Металлистов и ул. Благовещенской.

В девяти малых городах Тульской области следующим летом пройдут масштабные мероприятия: большой многожанровый праздник в Крапивне, детский театральный фестиваль в Богородицке, фестиваль фольклора и ремесел в Веневе и многое другое. Татьяна Рыбкина рассказала, что в этом году на ул. Металлистов откроется музей Декоративно-прикладного искусства Тулы XVI-XXI вв. Он станет первым в Музейном квартале.

Актуальную информацию о подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля можно найти здесь.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 10:10 0
Другие статьи по темам
Событие
празднование 500-летия Тульского кремляюбилей Тульского кремляправительство Тульской областипраздничные мероприятияподготовка к 500-летию Тульского кремля
Люди
Ольга ГремяковаТатьяна Рыбкина
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

При пожаре в частном доме в Белеве пострадал человек
При пожаре в частном доме в Белеве пострадал человек
Погода в Туле 21 сентября: утренний мороз, дождь и ветер
Погода в Туле 21 сентября: утренний мороз, дождь и ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.