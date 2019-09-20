Движение в центре Тулы парализовала многокилометровая пробка

Фото из архива MySlo

Вечером пятницы многие туляки будут долго добираться до дома – в центре города пробки в 7 баллов. Движение по проспекту Ленина затруднено в обе стороны – локальные заторы начинаются от ул. Советской и тянутся до ул. Рязанской.

Скорость движения на загруженных участках не превышает 10 км/ч. Причиной стали несколько мелких ДТП, дорожные работы и ограничение движения на ул. Гоголевской. Также затруднено движение на ул. Рязанской, от Новомосковского шоссе до Городского переулка и в обратную сторону – до ул. Металлургов.