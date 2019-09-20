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В Тульской области в ДТП пострадали три учительницы
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в ДТП пострадали три учительницы

По нашей информации, женщины ехали на курсы по повышению квалификации.

Вчера, 19 сентября, в 12.50 на 12 км автодороги «Арсеньево-Араны-Тула-50-Дьяково-Медвежка» (недалеко от села Манаенки) произошло серьезное ДТП — столкнулись автомобили «Пежо Боксер» и «Газель». От удара микроавтобус опрокинулся на дорогу.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии пострадали 4 человека — три пассажирки «Газели» и водитель. По нашей информации, в салоне микроавтобуса в момент ДТП находились учителя, которые ехали на курсы по повышению квалификации. Пострадавшие получили различные травмы.

- Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы отделения полиции проводят все необходимые мероприятия для установления деталей и обстоятельств случившегося, — рассказали в УМВД.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:16 +2
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