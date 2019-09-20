Белевскую администрацию обязали установить 500 дорожных знаков

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В Белеве Тульской области прокуратура и Госавтоинспекция проверили соблюдение требований при организации движения в городе. Оказалось, что на улицах города не установлено более 500 дорожных знаков, которые предусмотрены схемой организации движения. При этом, по мнению прокуратуры, местная администрация не принимала мер для решения проблемы.

«Решением Белевского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора района и на администрацию М. О. Белевский район возложена обязанность в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу установить дорожные знаки в соответствии с утвержденным проектом (схемой) организации дорожного движения и требованиями государственных стандартов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле в прокуратуре.