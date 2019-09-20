новости
новости
Регистрация
Белевскую администрацию обязали установить 500 дорожных знаков
Фото: content.choiz.me

Белевскую администрацию обязали установить 500 дорожных знаков

Нарушение выявили в ходе прокурорской проверки.

В Белеве Тульской области прокуратура и Госавтоинспекция проверили соблюдение требований при организации движения в городе. Оказалось, что на улицах города не установлено более 500 дорожных знаков, которые предусмотрены схемой организации движения. При этом, по мнению прокуратуры, местная администрация не принимала мер для решения проблемы.
 
«Решением Белевского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора района и на администрацию М. О. Белевский район возложена обязанность в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу установить дорожные знаки в соответствии с утвержденным проектом (схемой) организации дорожного движения и требованиями государственных стандартов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле в прокуратуре.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:44 +1
Другие статьи по темам
Событие
прокуратурапрокурорская проверкадорожное движение
Место
Тульская областьБелев

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ефремове открылось детское отделение Тульской областной стоматологической поликлиники
В Ефремове открылось детское отделение Тульской областной стоматологической поликлиники
В Тульской области в ДТП пострадали три учительницы
В Тульской области в ДТП пострадали три учительницы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.