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В Туле к «Гостиному двору» прибыли несколько пожарных расчетов

В Туле к «Гостиному двору» прибыли несколько пожарных расчетов

По предварительной информации, в здании сработала пожарная сигнализация.

Как сообщил Myslo очевидец, примерно в 13.55 к торговому центру «Гостиный двор» прибыли несколько пожарных расчетов. Огнеборцы прошли внутрь здания, но разворачивать пожарные рукава не стали.
 
В региональном МЧС нашему корреспонденту объяснили, что причиной вызова стала срабатывание автоматической пожарной сигнализации. По предварительной информации, срабатывание АПС было ложным.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:17 +1
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