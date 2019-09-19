В Туле к «Гостиному двору» прибыли несколько пожарных расчетов

По предварительной информации, в здании сработала пожарная сигнализация.

Как сообщил Myslo очевидец, примерно в 13.55 к торговому центру «Гостиный двор» прибыли несколько пожарных расчетов. Огнеборцы прошли внутрь здания, но разворачивать пожарные рукава не стали.

В региональном МЧС нашему корреспонденту объяснили, что причиной вызова стала срабатывание автоматической пожарной сигнализации. По предварительной информации, срабатывание АПС было ложным.