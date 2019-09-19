новости
новости
Регистрация
Гражданам-банкротам простят долги по штрафам ГАИ и налогам
Фото из архива Myslo.

Гражданам-банкротам простят долги по штрафам ГАИ и налогам

Как считают авторы инициативы, такие меры помогут облегчить финансовое положение должников, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Некоторых граждан освободят от уплаты штрафов за нарушение ПДД и налогов. Но для этого придется доказать свое банкротство.

Такие предложения содержатся в новом законопроекте, который на днях рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает «РГ».

– Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и, соответственно, списываются, – пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. – Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина.

Владимир Груздев напомнил, что процедура банкротства физлица предусматривает достаточно строгий аудит имущества гражданина. по итогу аудита все, на что можно обратить взыскание, будет продано в счет погашения долга. От уплаты оставшейся части долга человек будет освобожден.

Согласно данным Судебного департамента, за 2018 год процедуру личного банкротства прошли 41,8 тысячи граждан, на которых в общей сложности числилось 153,7 миллиарда рублей долга. Из них 18,5 тысячи дел были закрыты в связи с полным отсутствием имущества – кредиторы не получили с них ни копейки.

– На данный момент процедура банкротства пока не предусмотрена в Бюджетном кодексе в числе причин, по которым недоимки могут быть признаны безнадежными, – рассказал Владимир Груздев. – Законопроект исправляет ситуацию: в случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например, налогам, административным штрафам и т.п.

То есть на данный момент, при банкротстве с человека списывают только кредиты и другие долги. А вот штрафы ГИБДД и другие отчисления в бюджет надо заплатить. Законопроект предлагает закрыть глаза на эти долги граждан, признанных банкротами.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
личное банкротстводолги по кредитамштрафы ГИБДД
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области по иску прокуратуры заблокировали пять сайтов
В Тульской области по иску прокуратуры заблокировали пять сайтов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.