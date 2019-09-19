Гражданам-банкротам простят долги по штрафам ГАИ и налогам

Фото из архива Myslo.

Некоторых граждан освободят от уплаты штрафов за нарушение ПДД и налогов. Но для этого придется доказать свое банкротство.

Такие предложения содержатся в новом законопроекте, который на днях рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает «РГ».

– Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и, соответственно, списываются, – пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. – Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина.

Владимир Груздев напомнил, что процедура банкротства физлица предусматривает достаточно строгий аудит имущества гражданина. по итогу аудита все, на что можно обратить взыскание, будет продано в счет погашения долга. От уплаты оставшейся части долга человек будет освобожден.

Согласно данным Судебного департамента, за 2018 год процедуру личного банкротства прошли 41,8 тысячи граждан, на которых в общей сложности числилось 153,7 миллиарда рублей долга. Из них 18,5 тысячи дел были закрыты в связи с полным отсутствием имущества – кредиторы не получили с них ни копейки.

– На данный момент процедура банкротства пока не предусмотрена в Бюджетном кодексе в числе причин, по которым недоимки могут быть признаны безнадежными, – рассказал Владимир Груздев. – Законопроект исправляет ситуацию: в случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например, налогам, административным штрафам и т.п.

То есть на данный момент, при банкротстве с человека списывают только кредиты и другие долги. А вот штрафы ГИБДД и другие отчисления в бюджет надо заплатить. Законопроект предлагает закрыть глаза на эти долги граждан, признанных банкротами.