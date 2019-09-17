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В Туле осудили женщину, которая обокрала посетительниц фитнес-клуба
Изображение vero_vig_050 с сайта Pixabay

В Туле осудили женщину, которая обокрала посетительниц фитнес-клуба

Воровка получила 2 года колонии-поселения.

Советский районный суд вынес приговор 52-летней жительнице Московской области. В декабре прошлого года женщина совершила кражу в одном из фитнес-клубов.
 
Установлено, что в тот вечер злоумышленница прошла в заведение по разовому абонементу. Ее жертвами стали пять представительниц прекрасного пола. Пока потерпевшие занимались спортом, преступница обчистила их шкафчики для одежды и беспрепятственно скрылась.
 
«Максимальная сумма похищенного составила 68 тыс. рублей. Исковые заявления потерпевших о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, поддержаны прокурором и удовлетворены судом в полном объеме», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Суд признал женщину виновной в краже, совершенной с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину и назначил ей 2 года колонии-поселения. Приговор суда в законную силу не вступил.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:17 +3
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