В Туле осудили женщину, которая обокрала посетительниц фитнес-клуба

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Советский районный суд вынес приговор 52-летней жительнице Московской области. В декабре прошлого года женщина совершила кражу в одном из фитнес-клубов.

Установлено, что в тот вечер злоумышленница прошла в заведение по разовому абонементу . Ее жертвами стали пять представительниц прекрасного пола. Пока потерпевшие занимались спортом, преступница обчистила их шкафчики для одежды и беспрепятственно скрылась.

«Максимальная сумма похищенного составила 68 тыс. рублей. Исковые заявления потерпевших о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, поддержаны прокурором и удовлетворены судом в полном объеме», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд признал женщину виновной в краже, совершенной с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину и назначил ей 2 года колонии-поселения. Приговор суда в законную силу не вступил.