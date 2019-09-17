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На парковке возле ТЦ двое пьяных туляков разгромили Lexus

На парковке возле ТЦ двое пьяных туляков разгромили Lexus

Всё это произошло на глазах у владелицы дорогостоящего автомобиля.

Странная история произошла накануне вечером возле ТРЦ «Макси». Двое пьяных туляков разгромили стоявший на парковке Lexus. Всё это произошло на глазах у 48-летней владелицы дорогостоящей иномарки. Женщина вызвала на место происшествия полицию.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, злоумышленники задержаны и доставлены в дежурную часть.

Выяснилось, что повод для такой «акции» оказался весьма странным.

По нашей информации, нетрезвые мужчины решили разбить автомобиль спонтанно, когда увидели, что Lexus принадлежит женщине.

Злоумышленников оскорбило, что женщина ездит за рулем крутой иномарки, а они не могут себе такого позволить. Дебоширы стали наносить удары по автомобилю, при этом пытались нанести как можно больший ущерб.

31-летний житель Тулы и его 32-летний подельник (кстати, оба безработные) признались в нарушении законодательства. В УМВД России по г. Туле проводится процессуальная проверка.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:35 +8
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