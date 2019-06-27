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Красота требует жертв: в Туле женщина обокрала посетительниц фитнес-клуба

Красота требует жертв: в Туле женщина обокрала посетительниц фитнес-клуба

Злоумышленница забрала личные вещи жертв из шкафчиков, установленных в раздевалке.

В Туле полицейские задержали 52-летнюю ранее судимую жетельницу Московской области, которая подозревается в серии краж. Как уточняет пресс-служба УМВД России по Тульской области, потерпевшими оказались четыре посетительницы одного из городских фитнес-клубов.

Злоумышленница пришла в клуб, купив абонемент на разовое занятие. Войдя в раздевалку после начала тренировки, когда в помещении никого не было, она стала проверять индивидуальные шкафчики. Четыре из них были не заперты – воровка забрала лежавшие внутри вещи, выбросила их в окно, а затем спокойно вышла на улицу и подобрала украденное.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники отдела полиции «Советский» установили личность подозреваемой и задержали её. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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