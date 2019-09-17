В тульском УФСБ сменили руководителя

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Указом Президента РФ Владимира Путина первый заместитель руководителя УФСБ России по Новосибирской области полковник Гурдин Дмитрий Владимирович назначен начальником УФСБ России по Тульской области.

Прежний руководитель — генерал-майор Алексей Зиновьев этим же указом назначен на новый участок работы. По информации Myslo, это может быть Свердловская область.

«17 сентября руководитель Службы организационно-кадровой работы ФСБ России генерал-полковник Евгений Ловырев представил губернатору Тульской области Алексею Дюмину нового начальника УФСБ России по ТО», — сообщает пресс-служба регионального правительства.