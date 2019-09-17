Фото: sochinews.io
В тульском УФСБ сменили руководителя
Новым начальников чекистов региона стал Дмитрий Гурдин.
Указом
Президента РФ Владимира Путина первый заместитель руководителя УФСБ России по Новосибирской области полковник Гурдин Дмитрий Владимирович назначен начальником УФСБ России по Тульской области.
Прежний руководитель — генерал-майор Алексей Зиновьев этим же указом назначен на новый участок работы. По информации Myslo, это может быть Свердловская область.
«17 сентября руководитель Службы организационно-кадровой работы ФСБ России генерал-полковник Евгений Ловырев представил губернатору Тульской области Алексею Дюмину нового начальника УФСБ России по ТО», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
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