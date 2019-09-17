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В Туле скончался Борис Семенович Дейч
Фото с сайта ТГПУ.

В Туле скончался Борис Семенович Дейч

Ему было 98 лет.

На 99-м году жизни скончался выдающийся педагог ТГПУ им. Л. Н. Толстого, фронтовик Борис Семенович Дейч.

Ректорат университета прислал в редакцию Myslo некролог:

– Проработав в вузе более шестидесяти лет, Борис Семенович стал одним из самых авторитетных преподавателей, заслужил глубокое уважение коллег и студентов.

Борис Семенович прошел в вузе путь от ассистента до заведующего кафедрой физического воспитания. Вел занятия на всех факультетах, работал со сборными вуза по легкой атлетике и лыжам, много лет вел секцию пулевой стрельбы.

В годы Великой Отечественной войны Дейч был стрелком-радистом, он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями.

Воспитанники Бориса Семеновича регулярно занимали призовые места на региональных и всесоюзных соревнованиях. Дейч зарекомендовал себя и как профессиональный судья: он судил не только областные и всесоюзные состязания, но и соревнования по легкой атлетике между сборными СССР и США в Донецке, международные «Игры доброй воли» в Ленинграде.

Заслуги Бориса Семеновича в области спорта и физической культуры отмечены различными званиями и наградами: отличник физической культуры, отличник Министерства просвещения, почетный судья по спорту, судья всесоюзной категории, заслуженный работник физической культуры РСФСР.

Прощание с Б. С. Дейчем состоится 18 сентября в 13.00 в зале крематория кладбища №3.

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