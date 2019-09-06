Жесткое ДТП на Восточном обводе в Туле: КамАЗ смял легковушку

Фото из группы ВКонтакте «Тула жесть».

Как стало известно Myslo, днем 6 сентября на Восточном обводе в Туле произошло серьезное ДТП – столкнулись ВАЗ-2106 и грузовик КамАЗ. Водителю ВАЗа потребовалась помощь медиков.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, по предварительной информации, водитель «шестерки» выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил травмы, но после оказания медпомощи был отпущен домой — госпитализация не потребовалась.

Окончательную причину ДТП установят сотрудники ГИБДД.



Фото «Тула Жесть».