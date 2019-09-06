Больше камер и патрулей: в Туле в праздничные выходные ГИБДД усилит контроль на дорогах

Фото из архива Myslo.

Традиционно в праздничные дни сотрудники тульской Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона.

Маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к местам массового скопления граждан, где будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

Кроме того, в праздничные выходные гаишники проведут рейды в Туле и в области с увеличением плотности нарядов ДПС и максимальным количеством личного состава ГИБДД.

Особое внимание уделят управлению автомобилем в состоянии опьянения, выезду на встречку, нарушениям правил перевозки юных пассажиров.

Также в период праздничных и выходных дней на территории области увеличат количество мобильных автоматических комплексов фото и видеофиксации административных правонарушений.

Управление ГИБДД УМВД России по Тульской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.