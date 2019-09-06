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Туляков приглашают на открытие фотовыставки

Туляков приглашают на открытие фотовыставки

Мероприятие проходит в рамках регионального этапа конкурса «Детская супермодель России».

6 сентября в 17.00 модельное агентство Linda приглашает туляков на торжественное открытие фотовыставки «Модные истории», героинями которой являются финалистки регионального этапа конкурса «Детская супермодель России» — девчонки в возрасте от 3 до 15 лет.

Фотовыставка — первая часть конкурса. Во втором и третьем турах финалистки попробуют себя в роли телеведущих, а также продемонстрируют свое умение на подиуме.

Фотовыставка распахнет свои двери для всех желающих и будет радовать зрителей на протяжении месяца в галерее кинотеатра «Киносити» (ТРЦ «Гостиный двор», 5-й этаж).

В программе открытия:

  • дефиле-представление финалисток;
  • памятная фотосессия для всех гостей;
  • фуршет.

Организатором регионального этапа конкурса является эксклюзивный представитель Всероссийского конкурса «Детская супермодель России» — модельное агентство Linda, которому в этом году исполняется 23 года.

 

Модельное агентство Linda приглашает мальчиков и девочек от 5 до 15 лет принять участие в новом сезоне конкурса «Детская супермодель России».
Телефон для записи 704-734.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:40 0
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