Туляков приглашают на открытие фотовыставки

6 сентября в 17.00 модельное агентство Linda приглашает туляков на торжественное открытие фотовыставки «Модные истории», героинями которой являются финалистки регионального этапа конкурса «Детская супермодель России» — девчонки в возрасте от 3 до 15 лет.

Фотовыставка — первая часть конкурса. Во втором и третьем турах финалистки попробуют себя в роли телеведущих, а также продемонстрируют свое умение на подиуме.

Фотовыставка распахнет свои двери для всех желающих и будет радовать зрителей на протяжении месяца в галерее кинотеатра «Киносити» (ТРЦ «Гостиный двор», 5-й этаж).



В программе открытия:

дефиле-представление финалисток;

памятная фотосессия для всех гостей;

фуршет.

Организатором регионального этапа конкурса является эксклюзивный представитель Всероссийского конкурса «Детская супермодель России» — модельное агентство Linda, которому в этом году исполняется 23 года.

Модельное агентство Linda приглашает мальчиков и девочек от 5 до 15 лет принять участие в новом сезоне конкурса «Детская супермодель России».

Телефон для записи 704-734.