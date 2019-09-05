Зверские убийства пенсионеров в Тульской области: судьбу отморозков решат присяжные

Первый заместитель прокурора Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу двух ранее судимых мужчин. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Фигурантам дела вменяется серия особо тяжких и тяжких преступлений: убийства, разбойные нападения и кражи в Плавском и Щекинском районах, совершенные в 2018 году.

34-летний и 44-летний обвиняемые, в августе — октябре 2018 года совершили зверские убийства трех пенсионеров, чтобы завладеть их накоплениями, так называемыми гробовыми.

Напомним, череда убийств пенсионеров началась 18 августа 2018 года. Первой жертвой стала пожилая учительница из Плавска. Ее тело было найдено в квартире в одном из домов по улице Победы. Как позже выяснилось, убийца жил с женщиной в одном доме и знал, что она одинока.

Злоумышленник с подельником ворвались в квартиру учительницы. 43-летний злодей избил ее ногами, а его 33-летний соучастник накинул ей на шею шнур от утюга и задушил. Наживой убийц стали 20 тысяч рублей.

Когда деньги кончились, злоумышленники отправились на новое преступление.

Вечером 8 октября их жертвой стал еще один житель Плавска — 79-летний Анатолий Михайлов, выехавший из дома на своем автомобиле ZAZ Chance. Преступники, в тот день их было трое, остановили его и попросили довезти до села Скородное Плавского района. Пункт назначения был выбран не случайно: село находится вдали от оживленных дорог, а жители его по большей части дачники, которых в октябре немного, поэтому свидетелей минимум.

Прибыв в населенный пункт, вместо оплаты они закололи пенсионера ножом, а тело закопали на местном кладбище за разрушенным храмом.

– Тело нес Слава Щербаков, Руслан Киреев чуть-чуть помог, — рассказал Александр Конюхин, третий участ­ник преступления, на следственном эксперименте.

Криков в момент совершения убийства никто из дачников не слышал: преступники вновь незаметно скрылись с места происшествия. Когда же вечером Анатолий Михайлов не вернулся домой, родственники забеспокоились и обратились в полицию. Мужчину объявили в розыск.

Через несколько дней в Тепло-Огаревском районе были обнаружены обгоревшие номера машины Михайлова. С помощью современных криминалистических средств и благодаря мастерству криминалистов полицейские установили, что к преступлениям, возможно, причастны жители Плавска, ранее судимые за тяжкие преступления. Начался их розыск.

А злоумышленники тем временем уже присматривали себе новых жертв.

В этот раз их выбор пал на поселок Зыково Щекинского района.

Как рассказывают местные жители, за несколько дней до трагедии в поселке появилась незнакомая машина. Злоумышленники несколько дней присматривались, какой бы дом выбрать, с ревом проносясь по улице.

Днем 10 октября недалеко от Зыково случился пожар, как после станет известно, это горела машина Анатолия Михайлова. Злоумышленники заехали на ней в болотистую местность и не смогли выбраться. Они бросили застрявшую машину и ушли, но потом вернулись и сожгли ее. Многие жители видели пожар, но не придали этому значения и никуда о нем не сообщили.

Вечером 12 октября в Зыково появились четверо на машине: трое мужчин и одна женщина. Соседи видели, что «Ока» остановилась у крайнего дома на другой стороне оврага рядом с колодцем. Из машины вышел мужчина и направился к дому. В это время в огороде работала 50-летняя женщина, дома же находилась ее 80-летняя мать. Совершать преступление на улице злоумышленники не собирались и придумали безобидный предлог:

«Мать, дай тряпочку — голову перевязать», — сказал один из преступников женщине.

Она оставила вилы в огороде и направилась к дому. Как только она открыла дверь, злоумышленники проследовали за ней и тут же начали требовать деньги. Мужчины пригрозили, что если женщины попытаются звонить в полицию, то они сожгут их дом.

Звать на помощь жертвы не стали, но и большой суммы денег у них не оказалось — выдача пенсии ожидалась только на следующий день. Злоумышленники не поверили и потребовали достать кошелек. 80-летняя пенсионерка пошла и достала последние 2000 рублей. В этот момент ее дочь смогла выбраться из дома через заднюю дверь и побежала на другую сторону поселка. Злоумышленники, обнаружив, что одной женщины нет в доме, решили ретироваться. Пенсионерка и ее дочь отделались испугом.

Соседи принялись предупреждать друг друга, чтобы не открывали незнакомцам дверь. 79-летнему пенсионеру с этой целью звонила сестра, но в трубке она слышала лишь длинные гудки.

Тогда женщина пошла домой к брату, но было уже поздно: злоумышленники до налета на женщин уже успели побывать в доме у пенсионера.

Молоток — орудие убийства — преступники нашли в доме жертвы — на холодильнике.

– Я смотрю, он закипишевал. Тогда я взял молоток, он лежал на холодильнике, и начал наносить удары, — рассказал следователям один из обвиняемых.

Беспорядочные удары посыпались на голову и лицо беззащитного пенсионера. Пока мужчина истекал кровью, злоумышленники искали, чем бы поживиться.

– Тут стоял телевизор, Руслан сказал: «Мне как раз такой нужен» и взял его. В кармане рубашки в шкафу нашел 44 тысячи рублей, я их забрал — тоже пригодятся, — рассказал злоумышленник.

Жители смогли описать полицейским бандитов. Был составлен фоторобот подозреваемых. Приметы полностью совпали с имевшейся о злоумышленниках информацией. Версия о том, что все эти преступления могли совершить одни и те же люди, нашла полное подтверждение. Обвиняемые были задержаны 14 октября в Плавске в квартире их знакомых.

Подозреваемые рассказали о преступлениях и сообщили, где находится тело убитого 8 октября Михайлова. В тот же день оно было обнаружено на сельском кладбище.

Двое мужчин заключены под стражу. По неофициальной информации, еще один фигурант дела находится под подпиской о невыезде. Ничего неизвестно и о женщине, участвовавшей, по словам местных жителей, в налете на Зыково. Задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за разбойные нападения и нанесение тяжких телесных повреждений.