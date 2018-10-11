Жителей Тульской области просят помочь в поисках пропавшего пенсионера

79-летний Анатолий Михайлов уехал из дома на своём автомобиле 8 октября и до сих пор не вернулся.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят туляков помочь найти 79-летнего жителя Плавска Анатолия Константиновича Михайлова, который 8 октября уехал из дома на автомобиле ZAZ Chance темно-синего цвета и не вернулся.

Приметы: Рост 164 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы седые.

Был одет: куртка темно-синяя, темные брюки, туфли черные, клетчатая рубашка темная, предположительно кепка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам: 8(903)840-22-50, 8(800)700-54-52 или 112.