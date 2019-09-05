В Туле ночью вскрыли салон сотовой связи

Фото: vk.com/tulazest.

Как стало известно Myslo, в ночь на 5 сентября в салоне сотовой связи на ул. Октябрьской в Туле разбили стекло. Предполагается, что после этого злоумышленник проник внутрь помещения. Сейчас владельцы разбираются, пропало ли что-то из торговой точки.

«Сообщение о происшествии зафиксировано в отделе полиции „Зареченский“, устанавливаются обстоятельства случившегося», — прокомментировали происшествие в пресс-службе УМВД России по Тульской области.