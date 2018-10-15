В Тульской области двое мужчин зверски убивали пенсионеров

По сообщениям пресс-служб УМВД и СУ СК РФ по Тульской области.

Сотрудники тульского угро задержали жителей Плавска за убийство трех человек. Преступления отличались жестокостью и имели корыстную направленность.

На минувшей неделе в межмуниципальный отдел МВД России «Плавский» обратились родственники мужчины 1939 г. р., который пропал вместе со своим автомобилем.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли обгоревшие номера транспортного средства в Тепло-Огаревском районе.

Использование современных технических средств и мастерство криминалистов помогли сотрудникам уголовного розыска получить сведения о вероятных подозреваемых — жителях Плавска, ранее судимых за тяжкие преступления.

Позднее в Щекинском районе в болотистой местности был найден сожженный автомобиль без государственных номеров. При проведении дальнейшей работы удалось установить, что это автомобиль пропавшего мужчины.

Позже его тело обнаружили на деревенском кладбище.

12 октября 2018 года в одном из домов Плавского районе был обнаружен еще один труп пожилого мужчины 1941 г. р. с признаками преступного насилия: его зверски забили молотком. Из его дома пропали 48 000 рублей и телевизор.

Беседуя с местными жителями, сотрудники полиции составили словесный портрет нападавших.

Также стало известно, что 12 октября в деревне Зыково Щекинского района двое преступников совершили разбойное нападение на двух женщин. Злоумышленники ворвались к ним в дом, избили и отобрали 2 тысячи рублей. Приметы разбойников полностью совпали с имевшейся информацией о подозреваемых по делу об убийствах.

Версия о том, что все эти преступления могли совершить одни и те же люди, нашла полное подтверждение.

Местонахождение подозреваемых сотрудники уголовного розыска выяснили в кратчайшие сроки. Злоумышленники были задержаны в Плавске. Одному из них 33, другому 43 года.

В ходе работы была также установлена причастность задержанных к убийству еще одной пожилой женщины в Плавске на улице Победы в августе 2018 года. Бывшая учительница была одинока, об этом знал один из подозреваемых, проживавший в этом же доме. Ее жестоко избили, а потом задушили шнуром от утюга. Добычей убийц стали 20 000 рублей.

Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тульской области.

Оперативники проверяют причастность задержанных к совершению других тяжких преступлений. В суд подано ходатайство об аресте мужчин, им предъявлены обвинения в совершении убийств и разбойного нападения.