В Тульской области рецидивисты убивали пенсионеров ради «гробовых»: видео следственных действий

Видео СУ СК РФ по Тульской области.

В распоряжении Myslo оказалось видео проверки показаний на месте по уголовному делу о трех убийствах и разбое.

Напомним, по делу о трех убийствах и разбойном нападении задержаны двое жителей Плавска. Одному 33 года, второму 43. Ранее судимые за тяжкие преступления мужчины обвиняются в нападениях на тульских пенсионеров. Правоохранители отмечают, что все убийства отличались жестокостью и имели корыстную направленность. Стариков убивали с целью завладения деньгами, которые пенсионеры обычно откладывают на похороны.

Следователи провели проверку показаний на месте. Обвиняемые показали, как убивали несчастных жертв, как спрятали тело одного из убитых на кладбище.

Задержанные хладнокровно рассказывали о своих зверствах:

предыстория

В августе 2018 года в Плавске на ул. Победы в квартире нашли тело одинокой пожилой женщины. Она была избита и задушена шнуром от утюга. Из квартиры пропали 20 000 рублей.

8 октября в Плавском районе пропал 79-летний местный житель Анатолий Михайлов. Мужчина пропал вместе со своим автомобилем. Его искали волонтеры и полиция.

Обгоревшие номера его ZAZ Chance были обнаружены в Тепло-Огаревском районе. Позднее в Щекинском районе был найден сожженный автомобиль без номеров.

Позже тело мужчины нашли на деревенском кладбище.

12 октября 2018 года в одном из домов Плавского районе был обнаружен еще один труп пожилого мужчины 1941 г. р. с признаками преступного насилия: его зверски забили молотком. Из его дома пропали 48 000 рублей и телевизор.

В результате совместной работы правоохранительных ведомств были задержаны двое рецидивистов.

Впоследствии выяснилось, что 12 октября в деревне Зыково они совершили разбойное нападение на двух женщин. Злоумышленники ворвались к ним в дом, избили и отобрали 2 тысячи рублей.

Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тульской области.

Оперативники проверяют причастность задержанных к совершению других тяжких преступлений. В суд подано ходатайство об аресте мужчин, им предъявлены обвинения в совершении убийств и разбойного нападения.