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В Заречье пропал 82-летний туляк

В Заречье пропал 82-летний туляк

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого мужчину.

В Туле пропал 82-летний мужчина. Николай Петрович Лимонов ушел из дома 31 августа в Зареченском районе и не вернулся. К его поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы седые, с очень короткой стрижкой.

Был одет: пиджак в черно-белую клетку, сине-голубая рубашка в клетку, черные спортивные штаны с белой полосой, кепка защитного цвета.

Нуждается в медицинской помощи.

Если знаете что-либо о местонахождении мужчины, сообщайте по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 02, 102.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:11 +1
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