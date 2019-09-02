В Заречье пропал 82-летний туляк

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого мужчину.

В Туле пропал 82-летний мужчина. Николай Петрович Лимонов ушел из дома 31 августа в Зареченском районе и не вернулся. К его поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».



Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы седые, с очень короткой стрижкой.

Был одет: пиджак в черно-белую клетку, сине-голубая рубашка в клетку, черные спортивные штаны с белой полосой, кепка защитного цвета.

Нуждается в медицинской помощи.