В Туле пенсионерка сама отдала мошеннице 356 тысяч рублей

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Преступница и ее подельница убедили жертву, что нужно обменять деньги на новые.

В Туле очередная представительница цыганского этноса задержана за мошенничество в отношении 87-летней пенсионерки. Предполагается, что подозреваемая пришла в квартиру к престарелой женщине, представилась сотрудницей соцслужбы и сообщила, что нужно обменять старые деньги на новые.

«Представительница цыганского этноса рассказала, что оказывает на дому помощь престарелым, и предложила отдать ей под расписку денежные средства, если у женщины есть необходимость в содействии при осуществлении обмена. При этом злоумышленница сообщила, что новые купюры будут доставлены позже, после оформления необходимых документов по обмену», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Хозяйка поверила мошеннице и, ни с кем не посоветовавшись, отдала 356 тысяч рублей из своих сбережений. Злоумышленница взяла не только деньги, но и, воспользовавшись невнимательностью престарелого человека, забрала расписку.

Через некоторое время жертва поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Работая не месте происшествия, сотрудники уголовного розыска по записям камер видеонаблюдения и видеорегистраторов смогли сначала установить цвет и марку авто, на котором уехали подозреваемые, а затем и маршрут передвижения, регистрационные знаки, личность владельца и, наконец, личности пассажирок.

«34-летняя представительница цыганского этноса и ее подельница признались в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ „Мошенничество“», — отметили в пресс-службе полиции.

Полицейские еще раз обращают внимание граждан на важность проверки тех сведений, которые сообщают гости, приходящие в квартиры под видом работников социальных или иных служб.

Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо посоветоваться с родственниками и соседями перед тем, как принять решение о согласии на те услуги, которые предлагают визитеры.