Праздник «Здравствуй, школа!» для особенных детей

Мероприятие будет организовано силами родителей из общественной организации «Маленькая страна – Мы есть!».

3 сентября 2019 года в 15.00 в Тульском государственном музее оружия состоится городской праздник «Здравствуй, школа!» для детей и подростков с особенностями развития.

В этом году программу праздника подготовят волонтеры. Детей ждут веселые игры, конкурсы и любимое мороженое.

На мероприятии не будет барьеров между зрителями и артистами, между детьми и взрослыми, между детьми особыми и обычными.

Праздник пройдет при поддержке администрации Тульского государственного музея оружия, прихода храма Кирилла и Мефодия, волонтерского корпуса «Волонтерский центр71» и компании «Инмарко».