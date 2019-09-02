Праздник «Здравствуй, школа!» для особенных детей
Мероприятие будет организовано силами родителей из общественной организации «Маленькая страна – Мы есть!».
3 сентября 2019 года в 15.00 в Тульском государственном музее оружия состоится городской праздник «Здравствуй, школа!» для детей и подростков с особенностями развития.
В этом году программу праздника подготовят волонтеры. Детей ждут веселые игры, конкурсы и любимое мороженое.
На мероприятии не будет барьеров между зрителями и артистами, между детьми и взрослыми, между детьми особыми и обычными.
Праздник пройдет при поддержке администрации Тульского государственного музея оружия, прихода храма Кирилла и Мефодия, волонтерского корпуса «Волонтерский центр71» и компании «Инмарко».
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