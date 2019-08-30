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В Тульской области украли двух коров: разыскиваются очевидцы

В Тульской области украли двух коров: разыскиваются очевидцы

Происшествие случилось в деревне Ракитино Узловского района.

В четверг, 29 августа, с 15.00 до 19.00, в деревне Ракитино в Узловском районе украли двух коров, находившихся на выпасе. Одна из бурёнок рыжая, вторая – чёрно-белая.

Разыскиваются очевидцы, которые видели, как животных везли в грузовой машине по дороге «Богородицк – Епифань – Кимовск». Также будут полезны фото или видеозаписи из регистраторов. Если вы обладаете какой-либо информацией – пишите Денису Коротаеву.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:48 0
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Тульская областьУзловской район

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