В Тульской области украли двух коров: разыскиваются очевидцы

В четверг, 29 августа, с 15.00 до 19.00, в деревне Ракитино в Узловском районе украли двух коров, находившихся на выпасе. Одна из бурёнок рыжая, вторая – чёрно-белая.

Разыскиваются очевидцы, которые видели, как животных везли в грузовой машине по дороге «Богородицк – Епифань – Кимовск». Также будут полезны фото или видеозаписи из регистраторов. Если вы обладаете какой-либо информацией – пишите Денису Коротаеву.