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В Тульской области оштрафованы более 350 водителей грузовиков

В Тульской области оштрафованы более 350 водителей грузовиков

Сотрудники региональной Госавтоинспекции подвели итоги профилактического рейда.

С 19 по 30 августа тульские полицейские проводили рейдовое профилактическое мероприятие «Грузовик», в рамках которого особое внимание было уделено центральной части города. Инспекторы контролировали выполнение требований ПДД водителями грузовых транспортных средств.

За это время они проверили более 1000 грузовиков, порядка 130 проверок пришли на территории Тулы. В отношении нарушителей составлено свыше 350 административных материалов. Самые распространённые нарушения – отсутствие или неисправность тахографов, незаконное изменение конструкции транспортного средства, отсутствие путевых листов с отметками медицинского работника и механика, неудовлетворительное техническое состояние машин.

Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий о необходимости строгого соблюдения ПДД и обеспечении соответствия технического состояния грузовых автомобилей требованиям безопасности.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:30 +1
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