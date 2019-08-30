На тульском «Газоне» пройдёт пижамная вечеринка

«Газон» приглашает всех оторваться на пижамной вечеринке в последний день лета! Доставайте свои самые яркие пижамы и не забывайте про аксессуары: маски, носки, тапочки, колпаки. И скорее на набережную!

Вас ждут шуточные командные забеги в гигантских ботинках, бег в мешках, огромных штанах, мотивационный тренинг «Как справиться с ленью», мастер-класс «Ловец снов», плетение кос, уютные тематические фотозоны, дефиле в пижамах, лаунж-музыка, розыгрыш пижам, подарки и многое другое!

СЦЕНА

С 16.00 – флешмоб и показательные выступления на сцене.

С 17.00 до 21.00 – концертная программа с конкурсами и интерактивами.

«НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Беседка «Скобочки».

16.30 – 17.30 – английская party от Joy School

18.30 – 19.30 – мотивационный тренинг от молодежного тренингового центра «Локация» на тему: «Как справиться с ленью».

СПОРТИВНЫЙ БЛОК

Специально для участников пижамной вечеринки на «Газоне» состоится «Пижамная олимпиада». Всех желающих ждут на площадке возле кофейни Mr. Cup в 19.00.

Спортивные локации Казанской набережной, рядом с футбольной «коробкой»

10.00 – Stretshing от Ирины Шишковой из фитнес-клуба ТулГУ.

16.00 – 21.00 – стационарная площадка с инвентарем.

18.00 – функциональная тренировка.

ИГРОТЕКА

Беседка «Пончик»

16.00 – 21.00 – настольные и напольные игры.

18.00 – 19.00 – пространство для новых знакомств и общения «Уютные посиделки»

Амфитеатр на Казанской набережной

20.00 – 21.00 – интеллектуально-развлекательная игра «Полная ребусня».

МАСТЕР-КЛАССЫ

16.00 – 17.00 – Наталья Астафьева и Людмила Самарина проведут мастер-класс «Парфюмерный гардероб на время года. Сезонность в ароматах: миф или реальность?».

17.00 – 19.00 – сотрудники детской парикмахерской «Кеша хороший» расскажут о плетении кос.

17.30 – 19.30 – арт-студия «Вдохновение» проведёт мастер-класс по рисованию.

18.00 – 19.00 – ребята из мастерской «Три Енота» научат делать сувенир «ловец снов».

18.00 – 19.00 – мастер-класс по хупингу.

ЭКСКУРСИОННЫЙ БЛОК

16.00 – экскурсия «Старая Тула». Экскурсия, во время которой вы узнаете много интересных и увлекательных фактов о территории вокруг тульского кремля, посетите забытые улочки нашего города, узнаете тайны дворцов тульских купцов и промышленников, а также увидите самый старый храм в Туле.

Сбор группы в 15.50 у инфо-центра молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной. Требуется предварительная запись.

КИНОТЕАТР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Амфитеатр Казанской набережной

21.00 – показ фильма «Американская дочь».

При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок. Подробная информация в официальной группе проекта.