Пропавший в Туле мужчина найден мёртвым
Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Три дня назад в Туле из дома на улице Октябрьской ушёл 75-летний Христо Христов. Мужчина перенёс инсульт, ему было тяжело ходить и говорить.
Поисками пенсионера занимались волонтёры отряда «Лиза Алерт». В четверг, 29 августа, в 14.00, стало известно, что поиск прекращён – мужчину нашли мёртвым.
По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Обстоятельства случившегося не уточняются.
Другие статьи по темам
Место