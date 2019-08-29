Пропавший в Туле мужчина найден мёртвым

Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Три дня назад в Туле из дома на улице Октябрьской ушёл 75-летний Христо Христов. Мужчина перенёс инсульт, ему было тяжело ходить и говорить.

Поисками пенсионера занимались волонтёры отряда «Лиза Алерт». В четверг, 29 августа, в 14.00, стало известно, что поиск прекращён – мужчину нашли мёртвым.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Обстоятельства случившегося не уточняются.