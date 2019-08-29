В Ясногорском районе жестоко убили 26-летнюю девушку

По предварительным данным, трое мужчин надругались над жертвой, а затем избили до смерти и закопали труп в лесу.

В лесополосе рядом с селом Хотушь Ясногорского района обнаружен труп 26-летней местной жительницы. Об этом сообщает паблик «Плохие новости».

По предварительным данным, трое нетрезвых мужчин, один из которых был знаком с жертвой, сначала изнасиловали девушку, а затем забили её до смерти, а труп закопали под деревом.

Спустя несколько дней после убийства преступники были задержаны. По предварительным данным, выйти на их след полицейским помог статус, который девушка незадолго до гибели оставила на своей странице в социальной сети. Все подробности случившегося уточняются.