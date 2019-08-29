В кимовской новостройке два года протекает крыша

Фото: пресс-служба отделения ОНФ по Тульской области

Представители Общероссийского Народного Фронта направили обращение в администрацию Кимовского района с просьбой помочь решить вопрос с ремонтом кровли в доме № 9 по улице Драгушиной в райцентре. В течение двух лет с момента сдачи дома в одной из квартир протекает крыша – испорчены потолки, на стенах образовалась черная плесень, от грибка пострадала межкомнатная перегородка.

По словам жильцов, в новую квартиру они переселились два года назад из аварийного жилья. На протечку они обратили внимание с самого начала, однако представители застройщика заверили, что это конденсат и потолок скоро просохнет.

Во время дождей вода стекает с натяжного потолка из отверстия для люстры, а жители два года безуспешно пытаются добиться ремонта кровли. Дом находится на гарантии, и все работы по устранению недочетов должны быть выполнены за счет застройщика.

После обращения активистов Народного фронта представители строительной компании «Внешстрой» провели в квартире обследование и демонтировали натяжные потолки, чтобы установить место протечки. Сухая погода не позволяет понять, где именно требуется ремонт крыши. Поэтому выход один – ждать дождей. Восстановить натяжные потолки после ремонта застройщик пообещал за свой счет.