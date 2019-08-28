Жителя Богородицка будут судить за попытку убийства в ночном клубе

Фото: hb.bizmrg.com

Богородицкие следователи закончили расследование уголовного дела о покушении на убийство. На скамью подсудимых отправится 48-летний мужчина.



Преступление было совершено ночью 16 июля, в одном из местных ночных клубов, где выпивал обвиняемый. На первом этаже мужчина встретил ранее незнакомого мужчину, с которым у него произошла ссора, в ходе которой оппонент ударил фигуранта кулаком по голове. После этого обвиняемый достал нож и нанес потерпевшему несколько ударов в живот, шею и поясницу.

«Потерпевший выбежал из здания в сторону ближайшего жилого дома, где ему оперативно вызвали скорую медицинскую помощь и впоследствии госпитализировали в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, его вина подтверждается собранными доказательствами.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.