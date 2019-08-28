Известный шеф-повар Константин Ивлев накормит туляков

В рамках гастрономического тура Ивлев сегодня посетит Тулу.

Сегодня, 28 августа, в Тулу приедет известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев со своей командой. Фудтрак GAZelle NEXT расположится на Казанской набережной. Начало мероприятия в 14.00.

Отметим, что шеф-повар приедет в оружейную столицу в рамках гастрономического тура в поддержку благотворительного фонда помощи детям-инвалидам «Движение вверх».

Все самые интересные, вкусные и захватывающие моменты попадут в выпуски нового YouTube-канала Ivlev Chef Channel.