На ул. Оборонной в Туле из окна четвертого этажа выпала девочка

Фото из архива Myslo

Как стало известно Myslo, утром 22 августа из окна четвертого этажа многоквартирного дома на ул. Оборонной в Туле выпала 2-летняя девочка.

По имеющейся на настоящий момент информации, кроху госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Причиной несчастного случая стал недосмотр родителей. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют соответствующие службы.