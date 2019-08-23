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На ул. Оборонной в Туле из окна четвертого этажа выпала девочка
Фото из архива Myslo

На ул. Оборонной в Туле из окна четвертого этажа выпала девочка

Пострадавшая госпитализирована.

Как стало известно Myslo, утром 22 августа из окна четвертого этажа многоквартирного дома на ул. Оборонной в Туле выпала 2-летняя девочка.
 
По имеющейся на настоящий момент информации, кроху госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
 

Причиной несчастного случая стал недосмотр родителей. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют соответствующие службы.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:54 +5
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