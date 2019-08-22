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В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг». Фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг». Фоторепортаж

В торговом центре провели пожарно-тактические учения.

В четверг, 22 августа, в ТЦ «Утюг» на ул. Демонстрации в Туле провели пожарно-тактические учения. Огнеборцы отрабатывали способы и приемы тушения пожара в местах массового пребывания людей. 
 
Кроме того, проверялись правильность действий руководства и сотрудников объекта, а также наличие и работоспособность источников противопожарного водоснабжения.
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В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 1
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В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 3
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В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 7
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В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 9
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В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 11
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 12
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 13
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 14
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 15
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 16
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 17
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В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 24
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В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 26
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 27
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В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 29
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 30
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 31
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 32
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 33
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 34
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 35
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 36
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 37
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 38
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 39
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 40
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 41
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 42
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 43
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 44
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 45
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 46
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 47
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 48
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 49
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 50
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг», Фото: 51
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:33 0
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