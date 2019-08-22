В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг». Фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

В четверг, 22 августа, в ТЦ «Утюг» на ул. Демонстрации в Туле провели пожарно-тактические учения. Огнеборцы отрабатывали способы и приемы тушения пожара в местах массового пребывания людей.

Кроме того, проверялись правильность действий руководства и сотрудников объекта, а также наличие и работоспособность источников противопожарного водоснабжения.