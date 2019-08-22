Фото Алексея Пирязева.
В Туле эвакуировали ТЦ «Утюг». Фоторепортаж
В торговом центре провели пожарно-тактические учения.
В четверг, 22 августа, в ТЦ «Утюг» на ул. Демонстрации в Туле провели пожарно-тактические учения. Огнеборцы отрабатывали способы и приемы тушения пожара в местах массового пребывания людей.
Кроме того, проверялись правильность действий руководства и сотрудников объекта, а также наличие и работоспособность источников противопожарного водоснабжения.
Галерея
Другие статьи по темам
Место