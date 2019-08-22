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Есть вопрос о налогах? Звони сегодня на прямую линию Myslo

Есть вопрос о налогах? Звони сегодня на прямую линию Myslo

Вопросы принимаются с 17.00 до 18.00 по телефону 71-71-90.

Что изменилось в порядке исчисления имущественных налогов физическим лицам за 2018 год? Какие изменения в порядке предоставления физическим лицам льгот по имущественным налогам за 2018 год? Как оплатить задолженность за прошлые годы? Что делать, если вы не получили налоговое уведомление? Как быть, если в налоговом уведомлении указана неточная или недостоверная информация? Можно ли оплатить налоги онлайн?

На эти и другие вопросы ответит заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области Полина Соколова.

Звоните сегодня, 22 августа,
с 17.00 до 18.00
по тел. 71-71-90.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:45 0
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