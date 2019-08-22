Есть вопрос о налогах? Звони сегодня на прямую линию Myslo

Что изменилось в порядке исчисления имущественных налогов физическим лицам за 2018 год? Какие изменения в порядке предоставления физическим лицам льгот по имущественным налогам за 2018 год? Как оплатить задолженность за прошлые годы? Что делать, если вы не получили налоговое уведомление? Как быть, если в налоговом уведомлении указана неточная или недостоверная информация? Можно ли оплатить налоги онлайн?

На эти и другие вопросы ответит заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области Полина Соколова.