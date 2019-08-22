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В аварии на улице Металлургов в Туле пострадала девушка
Фото Сергея Старикова

В аварии на улице Металлургов в Туле пострадала девушка

Столкновение произошло возле поворота на улицу Гастелло.

Как сообщает корреспондент Myslo, около 21.45 на улице Металлургов, в районе дома № 84 (поворот на ул. Гастелло) произошло ДТП.

По предварительной информации, автомобиль Renault двигался в сторону Ложевой, а Nissan поворачивал на улицу Гастелло. По словам водителя Renault, Nissan начал манёвр при отсутствии горящей дополнительной секции светофора, разрешающей поворот и это привело к столкновению.

В больницу была доставлена пассажирка кроссовера. По предварительной информации, недавно она перенесла пластическую операцию – на месте хирургического вмешательства появилась кровь и это стало поводом для госпитализации.

На месте аварии наблюдается незначительное затруднение движения. Окончательную причину случившегося предстоит установить сотрудниками Госавтоинспекции.

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Автор: Сергей Стариков, вчера, в 22:25 +5
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